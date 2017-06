Andrew Innes «We spelen morgen in Parijs. Dan trekken we naar het Zuiden, en dan terug naar boven, naar België. Eerst wat zon pakken en dan weer naar de regen. Als je in Londen woont: it always ends in rain (lacht). We touren in Europa tot eind augustus, meestal enkel de weekends. Maandag thuis, donderdag weer de hort op. In de Roma hebben we nooit eerder gespeeld, maar ik heb op internet foto’s gezien: mooie zaal!»

HUMO Er is een rock-’n-rollwet die luidt dat je een groep nooit mag zien de dag na Amsterdam. En lap: de dag voor Antwerpen staan jullie in de Melkweg.

Innes «In the good, or the bad old days – het is maar hoe je het bekijkt – was dat zeker waar. De dag na Amsterdam wilde je ons echt niet zien. Na een paar tours hebben we dat opgelost door Amsterdam steevast als laatste concert van de tour te plannen. Afterwards, they could carry the bodies home. In de jaren 90 zijn we eens begonnen in Amsterdam: dat zijn we de hele tour lang niet meer te boven gekomen.»