Thibault Christiaensen «De plaat komt er op een logisch moment. In 2014 hadden we al een ep opgenomen, maar dat is ondertussen drie jaar geleden: het was tijd voor iets nieuws. ’t Is dus niet dat we per se zo snel mogelijk na de Rock Rally een plaat wilden hebben of zo. We hebben wél extra moeite gedaan om ze af te krijgen voor de zomer, om zoveel mogelijk festivals te kunnen doen (lacht).»

HUMO Wat is een ‘Eagle Castle BBQ’?

Christiaensen «Ik ben een paar jaar geleden met mijn ouders naar het Prado in Madrid geweest, en daar was ik even de weg kwijt. Ik botste er toen op een schilderij waarvan de Engelse vertaling iets met ‘eagle castle’ was: ‘Moet ik onthouden,’ dacht ik. Toen we later met de nieuwe nummers bezig waren, vonden we het leuk om er een rode draad in te stoppen: het idee is dat alle nummers gaan over figuren die samenkomen in Eagle Castle voor een barbecue (lacht). Niet dat de luisteraars daar te veel achter moeten zoeken: het was vooral handig als inspiratiebron voor mijn teksten.»