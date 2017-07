HUMO Welke band is dit jaar absoluut niet te missen?

Sarah Vandeursen «Ik ben niet goed op de hoogte omdat ik puur vrijwillig niet meer naar festivals ga: ik heb het een beetje gehad, eerlijk gezegd. Die tijd is gepasseerd. Maar dat is niet zo’n goeie start voor dit interview, zeker? Ach ja, we moeten niet met z’n allen doen alsof die festivals het einde van de wereld zijn, hè.»

HUMO Wat is je meest waanzinnige festivalervaring?