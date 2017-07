Peter de podiumvreter: Blaudzun geeft geen concert zonder hummus

Vlaanderen houdt van Blaudzun en die liefde is wederzijds. Nu vrijdag mag de Nederlander samen met Chantal Acda het Brugse Moods-festival op gang trekken met een gratis optreden op de Burg. Maar houdt de man ook van de festivalzomer an sich? We vragen het hem!

Blaudzun «Natuurlijk! Al sta ik meer óp dan vóór een podium. Het laatste festival dat ik als bezoeker aandeed, was Down The Rabbit Hole, vorig jaar. Daar heb ik PJ Harvey gezien: fan-tas-tisch.»

HUMO Wie zou je deze zomer aan het werk willen zien?