Peter de podiumvreter: Stef Kamil Carlens heeft nog nooit een slecht optreden gegeven

HUMO Stef, wat is het beste festival waar je ooit hebt gespeeld?

Stef Kamil Carlens «Ik heb zoveel festivals gedaan in mijn leven. Laat het dus maar Roskilde zijn, waar we in 1995 met Moondog Jr. stonden. Natuurlijk had ik al één en ander meegemaakt bij dEUS, maar dit was mijn eigen band, wat het een veel grotere belevenis maakte. Het was één van de eerste grote festivals die we speelden, de eerste keer zo ver van huis. Nick Cave stond op de affiche, PJ Harvey ook, en wij deelden ons podium met Baaba Maal, herinner ik me nog. Spannend!»

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je ooit hebt gegeven?