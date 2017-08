HUMO Wat is het beste festival waar je ooit speelde?

Mickael Karkousse «De meest unieke ervaring was Summer Sonic in Osaka. In Japan reageren de mensen heel anders dan bij ons. Ze worden altijd wild tijdens de breakdowns, en wanneer de beat opnieuw begon, zetten ze terug een stoïcijns gezicht op. De anticipatie is voor hen het hoogtepunt, terwijl elders de boel pas ontploft als we alles weer loslaten.

»De voorbereiding was daar trouwens ongezien: vooraf moesten onze roadies de lokale crew alles van naaldje tot draadje uitleggen over de opstelling van onze instrumenten, en dat werd tot op de millimeter genoteerd. Onze mannen moesten bijna niets meer doen, alles was perfect klaargezet.»