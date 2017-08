HUMO Wat is het beste festival waar je ooit speelde?

DE RAS «Twee weken geleden stonden we op de Lokerse Feesten na Doe Maar. Normaal sta je als afsluitende dj apart, maar nu mochten we meteen na onze jeugdhelden het grote podium op. Terwijl zij inpakten, werd onze discobar naar voren gerold. Ik mag dan al 25 jaar deejay zijn, toen voelde ik toch een gezonde spanning opkomen. Fijn, want dat stuwt je dan weer naar nieuwe hoogten. Enthousiast publiek ook, daar in Lokeren.»

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je ooit hebt gegeven?