Peter de podiumvreter: Zwangere Guy vindt Nas een loser

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je ooit hebt gegeven?

Zwangere Guy «Op het Vijverfestival in Dilbeek ging het erg moeilijk, ik sukkelde een hele set lang met het geluid. Het festival was nochtans goed georganiseerd, maar ik ben er van het podium gekomen met het gevoel: ‘Dit nooit meer.’ Het ene technische probleem na het andere. Verder heb ik van mijn tijd met Stikstof geleerd dat je beter niets rookt voor een optreden, en best ook niet te veel drinkt. Maximum twee pintjes of één whisky. Nadien kan ik me nog altijd lam zuipen als ik dat wil.»

HUMO Wat is je beste backstage-anekdote?