Tom McRae «Die vier weken Noorwegen hebben wonderen gedaan. Ik was er helemaal geïsoleerd van de rest van de wereld. Meer dan het kleine huisje waarin ik verbleef en een kerkhof was er niet. Om boodschappen te doen, moest ik de boot nemen, dus leefde ik voornamelijk van de vissen die ik zelf ving. En omdat de zon er in de zomer nauwelijks ondergaat, leek het alsof elke dag in de volgende overvloeide. Het was de perfecte plaats om van de chaos te bekomen.»

HUMO ‘Ah, The World! Oh, The World!’ is jouw meest politieke plaat tot dusver. Hoe komt dat?

McRae «Ik ben geen protestzanger, ik ben gewoon een heel persoonlijke songwriter. En door de brexit raakte mijn persoonlijke leefwereld doordrongen van de politiek. Ik was gechoqueerd door de keuze die mijn landsgenoten hebben gemaakt, een keuze waarmee ze tegen de rest van de wereld zeiden: ‘Jullie zijn hier niet welkom.’ Ik wist niet hoe ik daarop moest reageren als persoon, laat staan als artiest. Had deze trieste wereld echt nog nood aan mijn sippe songs? Ik ben 48 en maak al twintig jaar muziek, misschien moest ik er maar gewoon de brui aan geven? Uiteindelijk heb ik besloten verder te doen. Zolang er muziek en schoonheid is, zal ik blijven geloven in deze wereld.»