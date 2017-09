Bert van het concert: Rokia Traoré in De Roma

'De Eels-test'

HUMO De Roma is de enige plek in Europa waar je dit najaar nog nummers speelt uit ‘Né So’, je meest recente plaat. Die was er bijna niet gekomen.

Rokia Traoré «Ik wilde nog wel muziek maken, maar na mijn vorige plaat ‘Beautiful Africa’ (uit 2013, red.) twijfelde ik aan de manier waarop ik die moest uitbrengen. Ik ben ouderwets: ik wil in de studio eerst een volledige elpee opnemen en daarna uitgebreid touren. Maar door de dalende verkoop willen platenmaatschappijen steeds minder geld investeren in wereldmuziek, en ik deelde in de klappen. Goed, na een carrière van meer dan vijftien jaar was ik sowieso even toe aan rust.»