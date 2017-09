DJ Shadow: 'Ook 'Star Wars'-films worden altijd met de eerste vergeleken'

HUMO ‘It feels like there’s something to play for again,’ zei je bij de release vorig jaar. Was dat bij je vorige platen dan niet zo?

Josh Davis «Wat ik eigenlijk bedoelde, was dat ik opnieuw hard heb gewerkt aan mijn show, en dat ik ernaar uitkijk om die voor een publiek te spelen. Ik wou nooit een entertainer worden, want voor duizenden mensen op en neer springen was en is mijn ding niet. Maar gaandeweg heb ik steeds meer tijd en geld gestopt in mijn setlist en bijbehorende visuals, en ben ik gaan houden van die performances in concertzalen. In alle eerlijkheid: de concerten die ik nu breng, zijn de beste uit mijn carrière.»