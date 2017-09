In 1994, het jaar waarin Kurt Cobain zich van het leven beroofde, maakte Londenaar Gavin Rossdale zijn debuut met Bush. Dankzij wereldhit ‘Glycerine’ werd de grungeband de Britse Nirvana, of – voor wie geen fan was – Nirvana Light. Twintig miljoen verkochte platen later komt Bush nog eens naar België.