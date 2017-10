Lee Ranaldo: 'Ik verstop me niet achter een muur van geluid'

Tijdens het Lost Ideas-festival in Menen stelt de ex-gitarist van Sonic Youth dit najaar beeldend werk tentoon in het stadsmuseum ’t Schippershof. Op 2 december is hij in het Antwerpse kunstencentrum DE Studio te gast op Beat Night, een literair evenement ter ere van de beat-schrijvers. En last but not least: op 6 oktober stelt hij in Les Ateliers Claus ‘Electric Trim’ voor, zijn beste soloplaat sinds de split van Sonic Youth.

HUMO ‘Electric Trim’ is een subtiele, gelaagde studioplaat. Hoe ga je die live brengen?

Lee Ranaldo «In Brussel speel ik de muziek alleen, in een akoestische versie. Als de songs echt goed zijn, maakt het niet uit hoe ze uitgevoerd worden. Bovendien ben ik na dertig jaar experimenteren met elektrische gitaren toe aan een nieuwe uitdaging. Door die nieuwe manier van spelen ben ik verplicht om nog beter te musiceren. Ik kan me niet langer achter een muur van lawaai verbergen.»

HUMO In de studio verstopte je je anders wel achter allerlei elektronica.

Ranaldo «Dat klopt. Net zoals The Beatles en The Beach Boys deden tijdens de opnames van ‘Revolver’ en ‘Pet Sounds’, wilde ik de technische snufjes in de studio optimaal benutten. Samen met de Spaanse producer Raul Fernandez bouwde ik de songs laag na laag op met behulp van drumcomputers en samplers. Pas daarna speelden muzikanten als Steve Shelley en Nels Cline hun partijen in. Die werkwijze was verfrissend voor mij.»

HUMO Ook de teksten van de nieuwe nummers schreef je voor het eerst samen met iemand anders, de Amerikaanse essayist en novellist Jonathan Lethem.

Ranaldo «Ik ben een grote Grateful Dead-fan.Veel van hun teksten werden geschreven door de Amerikaanse dichter Robert Hunter. Die stond niet op het podium, maar maakte zo toch deel uit van de performance. Dat inspireerde mij. Ik wilde ook in zee gaan met iemand die een andere kijk heeft op de dingen. Jonathan ís zo iemand, ik ken hem al lang. En hij is een muziekfreak, dus mijn keuze was snel gemaakt.»

HUMO Koos je hem ook om mee te protesteren? In ‘Thrown over the Wall’ maak je je boos op Trump.

Ranaldo «Dat nummer gebruik ik inderdaad om maatschappelijke wantoestanden aan te klagen. Maar dan bekritiseer ik zeker niet alleen de Amerikaanse regering. Ook in Europa prediken heel wat politici haat en onverdraagzaamheid. Denk maar aan Marine Le Pen in Frankrijk of Frauke Petry in Duitsland.»

HUMO Je bent gefascineerd door beeldende kunsten en beoefent die ook zelf. Van oktober tot december loopt in Menen een expo met jouw werk. Wat mogen we verwachten?

Ranaldo «Daar zullen vooral foto’s en tekeningen te zien zijn die ik de laatste 25 jaar maakte. Ik speel er ook twee solosets en ik organiseer de geluidswandeling ‘Shibuya Displacement’. Met de geluiden die ik 10 jaar geleden in het treinstation Shibuya in Tokio opnam, trek ik in Menen opnieuw zélf de straat op. Daar kijk ik erg naar uit, want het ging er erg lawaaierig en hectisch aan toe, daar in Japan. Echt zot!»