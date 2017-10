Nele Needs A Holiday: 'Ik heb elke mentale ziekte uit de catalogus gehad'

Mocht u in de encyclopedie het lemma ‘Prettig gestoord’ opzoeken, dan is er veel kans dat u een foto van Nele Van den Broeck ziet. Op 14 oktober stelt ze in de AB haar tweede plaat voor, en die heet droogjes ‘Love Yeah’. Gaat het over de liefde, misschien?

Nele Van den Broeck «Het is een conceptplaat, meneer: mijn verslag van hoe daten verloopt in Londen, waar ik woon. En dat is even bikkelhard als daar optreden (lacht). En voorts is het vooral het verhaal van mijn relatie met de prins op het witte paard.»

HUMO Had die je niet naar Zweden ontvoerd?