Gary Numan: 'Zonder Trump geen plaat'

Gary Numan «Integendeel. Elke nieuwe plaat boezemt me meer angst in dan de vorige, alsof het een berg is die je moet beklimmen. Elke keer lijkt die wat hoger en steiler te zijn geworden, want je wilt niet in herhaling vallen. Komt erbij dat mijn vorige plaat is onthaald als mijn beste ooit. Verdomd fijn, maar dan begin je aan de volgende en wil je natuurlijk dat die minstens even goed is. Zenuwen dat dat geeft! Het is vaak genoeg gebeurd dat ik ’s ochtends blij was met een nieuwe song, om tegen de lunch overtuigd te zijn dat het rommel was.»

HUMO En dan maak je het jezelf nog wat moeilijker door ramen en deuren open te gooien en je fans het hele proces te laten volgen.

Numan (lacht) «Ik heb een crowdfundingcampagne opgezet voor deze plaat, en fans in ruil op de hoogte gehouden van demo’s en ruwe versies. Niet dat ik het geld nodig had – ik heb mijn eigen studio – maar om dichter bij hen te komen. Ik wilde hun laten zien welke inspanning er in een plaat kruipt. Dat ze begrepen hoe mijn songs tot stand komen.»