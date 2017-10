Douglas Firs: 'Stevige katers in Canada'

Op ‘Hinges of Luck’ buigt Gertjan Van Hellemont , frontman van Douglas Firs , zich over de keuzestress waarmee millennials te maken krijgen. De zaadjes voor de derde plaat, die Van Hellemont en co. zaterdag voorstellen in de Ancienne Belgique, ontkiemden een jaar geleden in het Canadese Montréal.

HUMO Waarom gaat een mens naar Montréal?

GERTJAN VAN HELLEMONT «Het beklemmende gevoel dat België klein en vol is, overvalt me wel vaker. Dan wil ik even anoniem zijn en ontsnappen. Naar Montréal, bijvoorbeeld. Ik ben er zes weken gebleven. Het is een geweldige stad, een combinatie van Europese stijl en Amerikaanse durf. Het is er ook goedkoop wonen. Het enige wat ik had vastgelegd, was mijn eerste overnachting. Daarna zou ik wel mensen leren kennen, gokte ik, en dat is ook gebeurd.

»Vooraf had ik Josh Spencer (bekend als Birches, red.) gevraagd of hij me aan speelplekken kon helpen. Ik gaf een huiskamerconcert bij vrienden van hem, waarop een lokale radiozender me uitnodigde voor een sessie. En zo ging het maar door. Uiteindelijk belandde ik in The Barfly, een bruine kroeg. Ze hadden er de leuke gewoonte om hun appreciatie voor een muzikant uit te drukken in bourbon. Als ik na het optreden een praatje maakte, kwamen er voortdurend mensen een glas whisky neerzetten (lacht). De katers waren stevig.»

HUMO De song ‘How Can You Know’ gaat over keuzestress die je ook bij vrienden vaststelde. Is jouw onrust gebonden aan je leeftijd?

VAN HELLEMONT «Het heeft te maken met de snelheid van het leven, het idee dat je met alles mee moet zijn, maar ook met de leeftijd. Op je 30ste moet je zogezegd je zaakjes voor elkaar hebben, en ik zie dat veel leeftijdsgenoten dat erg lastig vinden. Ze doen wat verwacht wordt om niemand tegen de borst te stuiten, en dat wringt soms. Ik ben nu aan het rondkijken om een huis te kopen, maar ik wil geen lening als een strop rond mijn nek. Als ik weer het gevoel krijg dat ik moet vertrekken, dan wil ik dat kunnen. Dat spreekt me zo aan in de VS en Canada: jonge mensen durven er hun toekomst nog zelf in handen te nemen. Een tof leven hebben, dat is mijn grootste doel.»

HUMO Je hebt op ‘Hinges of Luck’ het Amerikaanse geluid losgelaten. Er staan zelfs synthesizers op.

VAN HELLEMONT «Als je me dat vijf jaar geleden had gezegd, had ik je een mep verkocht, want ik zou mijn principes nooit verraden. Maar nu? Ik denk dat naar John Grant en Ray LaMontagne luisteren me flink heeft beïnvloed. Al in Montréal had ik Senne Guns gemaild om te vragen of hij synths wilde spelen op de plaat. Ik heb het hem wel verdomd moeilijk gemaakt door te zeggen: ‘Ik wil synths, maar ze mogen niet klinken als synths.’ Verwarrend, ik weet het (lacht). Sorry, Senne!»