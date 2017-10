Vergeet de feeërieke klanken die je na jarenlange indoctrinatie door Björk en Sigur Rós gewoon bent van IJslandse artiesten: ’s lands populairste muziekgroep van het moment haalt zijn inspiratie diep in het Amerikaanse zuiden. Dankzij monsterhit ‘Way Down We Go’ heeft Kaleo zijn plaats tussen rootsrockgroepen als Kings Of Leon en The Black Keys afgedwongen.