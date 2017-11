Met The Horrors weet je nooit. De vijf lads debuteerden met een gothicpunkplaat over parasieten en Pietje de Dood, lieten zich daarna onderdompelen in psychedelica, shoegaze en pop – ‘Still Life’ blijft een tijdloze song – en op hun vorige plaat ‘Luminous’ zelfs in dance. Op vrijdag 10 november laten ze in Het Depot horen wat ze op hun kernachtig getitelde vijfde worp ‘V’ hebben uitgespookt, voor ons licht frontman Faris Badwan nu alvast een tipje van de sluier.