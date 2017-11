Bert van het concert: Black Rebel Motorcycle Club in de Roma

'Respect voor blote mannenreten in videoclips'

Peter Hayes «Onze nieuwe plaat is, euhm, een soort van conversatie.»

HUMO Een soort van conversatie?

Hayes (rekt zich hoorbaar uit) «Ja.»

HUMO Tussen wie of wat?

Hayes «Hmm… Tussen mezelf en de dood. Denk ik. Of nee: tussen mezelf en mezelf. Alleszins gaat het over het verlies van onschuld, en van idealisme. En van een bepaalde…verbinding met de wereld. Je hoort vaak dat we tegenwoordig allemaal met elkaar verbonden zijn, maar eigenlijk is dat onzin. Ik verlang naar een ándere soort connectie, maar die vind ik nergens. Ik heb ook niet echt meer een idee hoe ik moet reageren op wat er allemaal gaande is in de wereld.»

HUMO Gaat het wel goed met je, Peter?

Hayes «Valt wel mee, bedankt. Ik verlies de moed weleens, maar tot nu toe heb ik ’m altijd teruggevonden. Daar gaat de plaat zo’n beetje over. Denk ik (geeuwt).»