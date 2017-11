Bert van het concert - The Amazons: 'Rock-'n-roll is: dúrven falen'

Matt Thomson (zanger/gitarist) «Wij zijn absoluut géén groepje dat vanuit het niets plots bekend is geworden. Tussen het begin van The Amazons in 2014 en de release van onze debuutplaat in mei van dit jaar hebben we de stiel on the road geleerd: er zijn weinig pubs in Groot-Brittannië waar we níét gespeeld hebben, en met ons oud bestelbusje hebben we ook het Europese vasteland al afgejakkerd – meestal stonden we voor anderhalve man en een paardenkop het beste van onszelf te geven, maar dat deerde ons niet. Na het concert deelden we altijd zelfgebrande cd’s uit, met een demo die we in de slaapkamer van onze leadgitarist hadden opgenomen: zo hadden de mensen een aandenken aan ons en bouwden we een bescheiden fanbase op. Nooit hebben we geprobeerd om hip bevonden te worden door de journalisten en de platenbobo’s; dat we nu door NME de hemel in worden geschreven en in de ‘Sound of 2017’-lijst van de BBC zijn opgenomen, komt voor ons als een totale verrassing.»

HUMO Jullie hebben je thuisstad Reading ook nooit verlaten.