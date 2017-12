Bert van het concert - Fulco Ottervanger: 'Blijf weg van behang!'

Vanaf woensdag in de Ancienne Belgique: The New Wave Of Belgian Jazz, een heus festival om de honderdste verjaardag van de allereerste jazzplaat te vieren. Er beweegt nogal wat in de Belgische jazzscene, merkt ook Nederbelg Fulco Ottervanger , pianist van De Beren Gieren .

FULCO OTTERVANGER «België is muzikaal altijd een fantastisch land geweest, met een levendige scene die durft te improviseren en experimenteren. Knippen, plakken, prutsen... zelfs een rockgroep als dEUS deed dat. Het is ook altijd wat ruw, geen prefab, en zoiets wil het publiek nu: échte muziek die je op het podium tot stand ziet komen, met wat trekken en sleuren. Daarvoor ben je bij jazz natuurlijk aan het juiste adres.

»Tegelijk is de jazzscene volwassener geworden. Er zijn nu meer managers, organisatoren en zalen die onze muziek ondersteunen. En muzikanten zijn meer dan vroeger bereid om toegankelijke muziek te maken. Ze zijn niet bang om het wat groovy of melodieus te maken. Ze willen zichzelf verkopen, je kunt nu eenmaal niet anders in deze neoliberale wereld.»

HUMO Fulco, je zegt allemaal dingen die helemaal niet mogen van de jazzpolitie!

OTTERVANGER «Ik ben gewoon niet geïnteresseerd in muziek die met opzet moeilijk en technisch is. Dat hele sfeertje dat je in de film ‘Whiplash’ ziet: muziek als afzien, hoe meer noten hoe beter. Dat is stom, het heeft niets te maken met zeggen wat je wilt zeggen.

»Ik heb ook een tijdje gekampt met de dwang om technisch briljant te willen zijn, indruk te maken. En veel mensen die van het conservatorium komen met mij. Ik vind ‘toegankelijk’ niet per definitie een lelijk woord. Al schuilt daar ook gevaar. Jazz is vandaag erg populair: Spotify-playlists zijn daarin erg belangrijk gebleken, en die stellen een soort achtergrondmuziek voorop, waardoor veel muzikanten bewust behang gaan maken. Dan krijg je een publiek dat niet écht luistert. Met De Beren Gieren willen we wél avontuur tonen op het podium: het vallen en opstaan, zoeken en proberen. Het leven van vlees en bloed, quoi.»

HUMO Naast in De Beren Gieren zit je ook nog in een handvol andere bands. Hou je zelf nog wel het overzicht?

OTTERVANGER «Tuurlijk. Ik probeer gewoon goed te plannen. Vaak zit er een paar jaar tussen twee platen, dus het is meer om beurt dan tegelijk. Ik heb ze allemaal nodig, want elke band geeft me de kans iets anders te doen. Bij De Beren Gieren ben ik een componist die piano speelt, BeraadGeslagen is meer een speeltuin waarin Lander (Gyselinck van Stuff, red.) en ik stoeien met disco en andere guilty pleasures. En Stadt is dan weer een groep die meer in het poprockcircuit zit.»

HUMO Welke andere groepen van The New Wave Of Belgian Jazz-affiche moeten we zeker bekijken?

OTTERVANGER «Black Flower vind ik heel leuk. The Mechanics ken ik niet, maar ik vind hun frontman Eric Thielemans de max. TaxiWars mocht ik eerst niet, tot ik ze een tweede keer zag. Toen voelde ik de energie van die hele harde jazz wel.»

HUMO Zoals mijnheer pastoor dat vroeger zei: in de hemel is altijd méér vreugde voor een bekeerling!