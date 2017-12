Bert van het concert - Tricky: 'Ik ben helemaal niet zo'n klootzak als iedereen denkt'

‘Hello? You there? Anyone there? This is Trrrrrrrrricky speaking, man.’ Stel u Tom Waits in vorm voor, doorrookter en doorzopener dan gebruikelijk: dat is nog niet eens in de buurt van hoe Adrian Thaws aka Tricky aan de telefoon klinkt. Tips van het management: ‘Noem hem nooit Adrian, altijd Tricky. En begin níét over zijn debuut (Maxinquaye, red.), Massive Attack of triphop. Anders kun je wel inpakken.’ Euh, over ‘Ununiform’ dan maar, zijn nieuwste plaat die hij komt voorstellen in Leuven en Luik.

HUMO Hi, Tricky. Ben je op tournee of thuis?

Tricky «Ik ben nu thuis, in Londen. Wat voor mij eigenlijk ‘op tournee’ is, want ik ben bijna altijd op reis. Ik heb verder niks nodig, mate. Geld? Fuck geld. Serieus, ik ben de enige artiest die geen moer om geld geeft. Muziek, muziek, muziek: daar draait mijn leven om. Ik leef in een huurflatje. Geld om mijn kinderen naar school te kunnen sturen, ja. Maar verder: I don’t give a shit. Weet je waarom? Ik behoor tot the one percent.»

HUMO Dat zijn de allerrijksten, volgens de Occupy-beweging. Wat bedoel jij?

Tricky «Dat je een loser bent als je als artiest niet doorhebt dat je geen wegen hoeft aan te leggen of conducteur op een trein hoeft te zijn. Ik hoor weleens: ‘Tricky, hoe blijf je geïnspireerd?’ Pardon? Hoe blijf je níét geïnspireerd, zul je bedoelen! Ik maak al 25 jaar muziek, en mijn enige regel is: grenzen verleggen.»

HUMO Wissel je daarom zo vaak van groep en genre?

Tricky «Ja, man. Iedereen heeft het altijd over triphop. Nou…»

HUMO Triphop? Ik dacht dat je dat woord niet meer kon horen?

Tricky «Nou, alleen als mensen denken dat zo’n labeltje alles is wat je doet. Nee, man, ik doe veel meer. (Slaat zich op de borst) Ik bén meer. Na ‘Maxinquaye’, mijn debuut, had ik makkelijk nog drie van die platen kunnen maken. Had ik geen zin in.»

HUMO Daarmee heb je wel je carrière gesaboteerd. Iedereen haatte de opvolger van die plaat.

Tricky «And I couldn’t care less. Neem deze tournee: de shows in België zijn in kleine zalen. Vind ik geweldig. Ik halveer er zelfs mijn gage voor, om vrij te kunnen zijn. Ik kijk weleens hoofdschuddend naar mijn vrienden van Massive Attack – die slepen een circus mee, en kunnen nooit meer voor minder dan vijfduizend man spelen. Wel, ik neem drie muzikanten mee, en op de festivals volgende zomer pak ik weer wat groter uit.»

HUMO Hoe is de opmerkelijke cover van Holes ‘Doll Parts’ op je plaat terechtgekomen? Het is mijn favoriete track.

Tricky «De mijne ook. De zang is van Avalon Lurks. Ik raakte met haar vader aan de praat in L.A., en die vertelde me dat zij als kind alleen maar naar dat nummer wilde luisteren, en dat ze het perfect kan zingen. Ik vond het een aardige vent, dus heb ik gezegd: ‘Laat ’r maar een opname sturen, dan zet ik het op mijn plaat.’ Zo gezegd, zo gedaan. Zie je, ik ben helemaal niet zo’n klootzak als iedereen altijd denkt (grimlachje).»

Tricky doet op dinsdag 19 december Het Depot in Leuven aan.