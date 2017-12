Bert van het concert - Oathbreaker: 'Bij ieder optreden ga ik door de hel'

Wie Oathbreaker nog niet live zag, grijpt best deze week zijn kans: op 20 december speelt de West-Vlaamse band rond frontvrouw Caro Tanghe een laatste keer doorbraakplaat ‘Rheia’ in de AB. Daarna wordt het even stil rond Oathbreaker.

HUMO Een heleboel fans waren in paniek toen jullie de pauze via Facebook aankondigden: ze vrezen dat dit tot het einde van Oathbreaker zal leiden.

Caro Tanghe «Er staat nochtans duidelijk dat we nog helemaal niet klaar zijn met de band! We hebben alleen wat ademruimte nodig. In de afgelopen vijftien maanden deden we Rusland en tweemaal Amerika en Europa aan. Om te besparen boeken we gewoonlijk geen aparte kamers. Maar daardoor hebben we maanden aan een stuk met een crew van acht man samengeleefd. Na een tijdje hadden we elkaar niets meer te vertellen en was iedereen geïrriteerd. Het zal deugd doen om eens tot rust te komen.»

HUMO Jullie hebben ook geen manager.

Tanghe «We zijn tien jaar geleden gestart met een doe-het-zelfmentaliteit en die zijn we nog steeds niet kwijt. Daardoor nemen we inderdaad meer werklast op ons dan de meeste bands. Al hebben we geleerd dat je sommige taken tóch beter uitbesteedt. Een chauffeur is bijvoorbeeld essentieel. Acht uur rijden, een show spelen en de dag erna wéér acht uur rijden? Dat valt niet vol te houden. En als we geen overnachting aangeboden krijgen, boeken we zelf een motel: ik heb mijn nachtrust nodig.»

HUMO Je teksten op ‘Rheia’ zijn bijzonder persoonlijk. Is het niet zwaar om die woorden elke avond opnieuw te zingen?

Tanghe «Veel mensen vragen me net of dat niet therapeutisch werkt. Maar dat is bullshit. Elk optreden smijt ik me ten volle in de muziek en beleef ik al de pijn die ik in mijn lyrics heb gestoken opnieuw. Dat is de hel, op het randje van zelfpijniging. ‘Rheia’ is zo intiem dat ik al heb gewenst dat ik die plaat nooit geschreven had. Al besef ik wel dat die openheid net een sterkte is.»

HUMO Smaakmaker Pitchfork schreef over ‘Rheia’: ‘Oathbreaker breekt met de stilistische grenzen van black metal.’ De verwachtingen voor de opvolger liggen torenhoog.

Tanghe «Ik ben er nochtans van overtuigd dat we nog een betere plaat dan ‘Rheia’ in ons hebben. Op voorwaarde dat we hard werken en de neuzen weer in één richting krijgen. We hebben tien jaar gezwoegd om zo ver te komen en hebben nog heel wat te vertellen. Al moet je die opvolger niet volgend jaar verwachten: we zijn trage schrijvers.»

HUMO Wat ga je doen zonder Oathbreaker?

Tanghe «Ik wil even terug een normaal leven leiden. Werken in café Ventura op de Vrijdagmarkt in Gent, zoals ik al tien jaar doe. Misschien wat reizen. De overige bandleden hebben andere muziekprojecten, waaronder Amenra en Wiegedood. Ik niet, dus misschien richt ik iets nieuw op. Maar ik wil vooral niets vastleggen.»