HUMO Proficiat met je MIA-nominatie.

DELV!S «Te gek, hè? Dat motiveert me enorm. Al maak ik geen schijn van kans, want Tamino wint sowieso: wat een natuurtalent. En anders moeten Blanche of Milo Meskens winnen. Ik heb mijn strepen nog niet zo hard verdiend als zij.»

HUMO Doe je nu geen afbreuk aan jezelf? In 2010 scoorde je een eerste hitje met ‘Blend’ en in 2011 speelde je in het voorprogramma van Aloe Blacc.