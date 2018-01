Bert van het concert - Buurman: 'Ogen toe en film kijken'

De nieuwe en inmiddels vierde plaat van het Limburgse Buurman heet ‘Dans & Dwaal’ en klinkt ‘turquoise en goud’, aldus bezieler Geert Verdickt . Voor wie géén kleuren kan horen: de plaat is meer pop dan folk, meer hoopvol dan hopeloos. Dit voorjaar stelt Buurman de plaat in zowat elk theater in Vlaanderen voor, te beginnen op 12 januari in het Gentse Nest – de vroegere locatie van de stadsbibliotheek.

Geert Verdickt «‘Dans & Dwaal’ is een warm pleidooi om niet te vluchten. Er gebeuren gekke dingen: aanslagen, neonazi’s, Trump. Overal wordt angst gezaaid. Maar angst brengt ons nergens. Hoop en verbeelding, dáár hebben we nood aan. En spontaneïteit: de strafste dingen doe je zonder plan.»

HUMO Kun je zelf de controle loslaten?

Verdickt «Ik wou dat ik er beter in was. Als kind ging dat me nog makkelijk af. Maar op school leer je in de rij te lopen en ook op de universiteit zijn het je punten die tellen. Zo verleer je op je gevoel af te gaan. Je hebt mensen die naar Santiago de Compostella stappen om zichzelf terug te vinden. Dat kan helpen, maar volgens mij zit er minstens evenveel schoonheid in het dagelijks leven, in het hier en nu. Het gaat er alleen om die te zien.»

HUMO ‘Wat je niet kapot maakt, maakt je sterker’, zing je in het begin en aan het einde van ‘Dans & Dwaal’. Heb je die uitspraak van filosoof Friedrich Nietzsche of popster Kelly Clarkson?

Verdickt «Mijn vader zei dat altijd. Het is al mijn hele leven een houvast. Uit elke tegenslag valt iets te leren. Zo heb ik lang gesukkeld met mijn dyslexie, waardoor ik nu een sterk getraind visueel geheugen heb: handig voor een liedjesschrijver. Een recenter voorbeeld: begin vorig jaar heeft een vrachtwagen me van de weg gereden. Mijn wagen knalde tegen de betonnen middenberm en terug tot op de pechstrook. Het licht ging even uit, maar ik ben er goed afgekomen. Zoiets overleven maakt je écht sterker.»

HUMO In 2008, tien jaar geleden alweer, bracht je je debuut ‘Rocky komt altijd terug’ uit. Op welk nummer van de afgelopen tien jaar ben je het trotst?

Verdickt «Nu laat je mij kiezen tussen mijn kindjes, hè… ‘God, ik en Marjon’ ligt me natuurlijk na aan het hart, want met dat lied is het allemaal begonnen. Verder denk ik aan ‘London Stansted’, maar evengoed aan ‘Los van de wereld’ of ‘Boten die naar Dover varen’ van de nieuwe plaat. Bij al die songs kun je je ogen sluiten en een film zien: dat vind ik mijn signatuur.»

HUMO En ben je ook al nummers beu?

Verdickt (lacht) «Sommige liedjes waren leuk op het moment zelf en sommige ben ik vergeten. Maar ik ben geen enkele song beu: ik breng alleen de liedjes die ik nog voel.»

HUMO Wat mogen we verwachten van de komende theatertournee?

Verdickt «Vijf man in plaats van drie op het podium. Nieuwe én oude liedjes, vaak in een fris jasje. Verhalen tussen de songs. En momenteel sleutel ik nog aan beeldprojecties. Tijdens de kerstvakantie zijn we daarvoor naar Oostende gereden. Het was er surreëel mistig: van op het strand kon je de zee noch de dijk zien. De perfecte filmset: alsof het voorbestemd was.»