Bert van het concert - Depedro: 'Stromae is formidable'

Jairo Zavala is geboren in Madrid, heeft een moeder uit Guinee en een vader uit Peru, speelt al jarenlang gitaar bij de Amerikaanse indierockband Calexico en reist ondertussen met zijn eigen band Depedro de wereld rond. Zijn jongste plaat heet dus niet voor niets ‘El Pasajero’, de passagier. Zavala passeert ook in België voor een minitournee, die vrijdag begint in De Roma.

HUMO Voor ‘El Pasajero’ ben je naar Senegal gegaan, een reis die je ook hebt gefilmd voor de documentaire ‘Casamance’. Waarom?

JAIRO ZAVALA «Toen ik klein was, legde mijn moeder vaak muziek van Lamine Konté op. Ik heb altijd van zijn muziek gehouden, en na al die jaren wilde ik ontdekken wie die man echt was. Dus ben ik naar Dakar gevlogen en heb ik zijn spoor gevolgd. Die reis en Kontés melodieën en eigenzinnige manier van songschrijven hebben me geïnspireerd om ‘El Pasajero’ te maken.»

HUMO Konté was de eerste artiest die een groot publiek bereikte met een kora, een eeuwenoud West-Afrikaans snaarinstrument. Kun jij erop spelen?

ZAVALA «Ik ben maar een simpele jongen. De zes snaren van mijn gitaar zijn meer dan voldoende, terwijl de kora er 21 heeft. Maar ik hoop haar ooit te leren bespelen. Het is een prachtig en poëtisch instrument, gemaakt uit drie dode elementen: een doormidden gesneden kalebas, takken en de huid van een antilope. Iemand die de kora kan bespelen, brengt die dode dingen terug tot leven.»

HUMO Tijdens je reis door Senegal heb je ook de reünie van Dieuf-Dieul de Thiès meegemaakt.

ZAVALA «In de jaren 80 was Dieuf-Dieul een geweldige groep uit Thiès met een warm geluid, heerlijke wahwah-gitaren en prachtige stemmen. Ze zagen er bovendien piekfijn uit. Toch raakte de groep in de vergetelheid. Decennia later beslisten ze om opnieuw samen te komen en wonderlijk genoeg klonken ze nog even goed. Nu treden ze op in Afrika en in Europa. Mijn documentaire heeft hen een handje geholpen, geloof ik. Al neemt dat natuurlijk niet de proporties aan van Buena Vista Social Club (lacht).»

HUMO Aangezien je al alle hoeken van de wereld hebt gezien: wat is de mooiste plaats die je hebt bezocht?

ZAVALA «Monumenten en pronkstukken interesseren me niet echt: die kun je ook googelen. Ik wil mensen ontmoeten. Hun verhalen horen en van hun cultuur proeven. Hoe meer ik reis, hoe meer ik besef dat we allemaal op elkaar lijken. Zowat iedereen wil zijn familie gelukkig maken, een vrij leven leiden en op het einde van de maand de rekeningen kunnen betalen.

»Al hebben Belgen door Stromae toch een streepje voor: zijn muziek is formidable. Brussel heeft ook een speciale plek in mijn hart, want daar ben ik deel geworden van Calexico. In 2003 speelde ik samen met de Spaanse zangeres Amparo Sánchez. Op een dag belde ze mij om te vragen of ik de band Calexico kende. Bleek dat Joey Burns en John Convertino van onze muziek hielden en zelfs één van onze songs live coverden. Die song hebben we uiteindelijk samen met Calexico opnieuw opgenomen, in een studio in Brussel. Sindsdien hou ik van jullie hoofdstad.»

Depedro speelt op 19 januari in De Roma (Antwerpen), 20 januari in De Muze (Heusden-Zolder), 23 januari in Het Depot (Leuven) en op 24 januari in de Handelsbeurs (Gent).