Bert van het concert - Winterland '76: 'Funky wittekezen'

Op vrijdag 26 januari brengen een schare rasmuzikanten in De Roma voor het laatst hun ode aan The Band , de vaste begeleidingsgroep van Bob Dylan . Ruim een jaar lang trokken ze door het land als Winterland ’76 , een verwijzing naar het afscheidsconcert van The Band in The Winterland Ballroom in San Francisco, in 1976.

Wij spraken met leden Dimitri Vossen (Birds That Change Colour), Gianni Marzo (Isbells, Marble Sounds) en Piet De Pessemier (Mad About Mountains).

HUMO Hoe voelt het om een punt te zetten achter de tributeband?

Dimitri Vossen «Ik voel vooral verbazing. De eerste planning was namelijk: ‘We doen een kleine tour van tien optredens.’ (lacht)»

Gianni Marzo «Het zijn er bijna dertig geworden, met onder meer de AB, Blues Peer en het Rivierenhof. Echt zot.»

Piet De Pessemier «Ik wist al bij ons eerste optreden, in club 4AD in Diksmuide, dat het iets moois kon worden. Een oude man, die tot tranen toe bewogen was, kwam naar mij en zei: ‘De schoonste dag van mijn leven.’»

Vossen «Voor mij was het Rivierenhof één waas van opperste euforie. We hebben daar met twintig gasten opgetreden en er stond meer dan duizend man te dansen. Kleppers als Guido Belcanto, Eriksson Delcroix en Eric Melaerts hebben ons achteraf bedankt voor een onvergetelijke avond.»

HUMO Wie klinkt bij jullie het meest als iemand van The Band?

Vossen «Maarten Moesen, onze drummer. Het is een wonder dat we een drummer hebben gevonden die de stijl van Levon Helm heeft kunnen vatten én die net als Helm ook kan zingen.»

De Pessemier «Hij begint zelfs scheef door te zakken zoals Helm.»

Marzo «Eigenlijk was Maarten ingesprongen voor iemand anders, maar hij is ons muzikale geweten geworden. Hij ging op de rem staan als het te veel kanten tegelijk opging.»

Vossen «Ik ben blij dat we de soul van The Band hebben weten te vatten. Ze zijn funky, en funky zijn is voor een stel wittekezen altijd een uitdaging.»

De Pessemier «We hebben uiteraard hard gewerkt aan de muziek, maar niet elke noot moet perfect zijn. De groep moet in de eerste plaats een feestje bouwen.»

HUMO In ‘The Night They Drove Old Dixie Down’ komt de winter van ’65 ter sprake, maar het is die van 1865. En die Old Dixie, dat zijn de zuidelijke staten die toen de burgeroorlog verloren hadden. Is dat niet ver van jullie bed?

De Pessemier «Ze hebben ook een song over ziekteverzuim op het werk, hoor: ‘Get Up Jake’ (lacht).»

Marzo «Robbie Robertson is als jonge Canadees de geest van het zuidelijke Amerika gaan vatten, een Amerika vol muziek en verhalen.»

Vossen «Ze waren het muzikale equivalent van de Great American Novel, een beetje zoals Wilco vandaag.»

HUMO Is dit echt jullie allerlaatste optreden?

Marzo «De statige Roma als onze Winterland Ballroom: ik had me geen betere plek kunnen wensen.»

Vrijdag 26 januari, De Roma, Antwerpen