Bert van het concert - Spencer The Rover: 'Songs met beet'

Zeven jaar na ‘The Accident’ bracht Koen Renders van Spencer The Rover vorige herfst het accuraat getitelde ‘The Late Album’ uit. Ook alweer ietwat laattijdig komt hij deze week die plaat voorstellen in de Botanique. Alles om in het thema te blijven?

KOEN RENDERS (lacht) «Het pijnlijke is dat ik die titel al drie jaar geleden bedacht, toen de plaat ook al op zich liet wachten. Ik kan heel lang zitten kauwen op mijn songs, maar het voordeel is dat ik na vijf jaar wel zeker ben dat ze goed zijn. Hoe langer ik bezig blijf, hoe beter het nummer. Ik wil blijven zoeken naar wat een song beter maakt. En het is waar: ik denk niet altijd aan de praktische kant ervan.»

HUMO Want een plaat waar 34 muzikanten aan meewerkten zal je niet vaak live kunnen brengen.

RENDERS «Dat kost een aardige duit, ja. Nu, het is niet zo dat die nummers niet zonder al die muzikanten kunnen. Bij huiskamerconcerten speel ik ze vaak uitgekleed, maar op gewone concerten doe ik dat liever niet. Ik vind het belangrijk om de luisteraar de weelde te geven die erbij hoort.»

HUMO Waarom hecht je zoveel belang aan al die strijkers en blazers?

RENDERS «Het is een drang naar schoonheid: liever één goeie, diepe en gelaagde plaat dan vijf waar gewoon ‘liedjes’ op staan. Ik heb niet de nood om alle dagen songs te schrijven, maar als ik er dan één maak, moet die de juiste kleur krijgen. Ik ontdek zelf ook graag telkens iets nieuws in mijn muziek. Ik maak al toegankelijke popsongs, dan kan ik er maar beter een ‘beet’ aan geven: zo’n rijke instrumentatie kan al eens een melodietje beter uit de verf doen komen. Daar kan ik nogal obsessief mee bezig zijn.»

HUMO Dat was op je eerste twee platen nog anders. Heb je die daarom van de radar laten verdwijnen?

RENDERS «Die twee platen zijn gewoon niet meer te krijgen omdat het label van de tweede failliet ging, en omdat de stock van de eerste in de ondergelopen kelder van mijn grootmoeder stond. Ze zijn er dus gewoon niet meer, maar misschien komt me dat inderdaad goed uit. Ik ben lang op zoek geweest naar mijn muzikale eigenheid, en die vond ik pas vanaf ‘The Accident’, uit 2010, toen ik opnieuw op piano ging schrijven.»

HUMO Je concert in de Botanique organiseer je zelf: de verovering van de Franstalige markt, op eigen houtje?

RENDERS «Dat is één van de redenen, maar de zaal zelf is dat nog meer. De Rotonde van de Botanique moet zowat het mooiste zaaltje van België zijn. Als ik dan toch in Brussel wilde spelen, moest het daar. Ik heb mezelf er dan maar geboekt (lacht).»

HUMO Mogen we het volledige menu verwachten, met koor en orkest?

RENDERS «Neen, ik heb voor mijn laatste twee platen nieuwe arrangementen geschreven voor piano, strijkkwartet en blaaskwartet. Het zal misschien wat intiemer aanvoelen, maar zeker niet minder groots of vrolijk zijn.»

HUMO In dat geval zie je ons een dansje doen.

Zaterdag 3 februari, Handelsbeurs, Gent.