HUMO Gespleten persoonlijkheid?

Hannah Epperson (lacht) «Een beetje. In 2015 schreef ik een verhaal over een depressieve jongeman genaamd Skyler en de twee vrouwen die in zijn hoofd leefden, de openhartige Amelia en de sombere Iris. Dat was deels autobiografisch, want op sommige dagen ben ik heel opgewonden en op andere sluit ik me het liefst van al op in mijn slaapkamer. En plots had ik een ingeving: die twee tegengestelde karakters kon ik óók in mijn muziek hanteren, waardoor zowel mijn ingetogen, klassieke stukken als mijn kleurrijke popsongs op één plaat zouden passen. Eureka!»

HUMO Wat is er van dat scenario gekomen?