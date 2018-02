‘Ek’s original, jy’s gecopy’. Negen jaar na het hitje ‘Cooler as ekke’, dat hem helemaal tot op Pukkelpop bracht, draagt de Zuid-Afrikaanse rapper Jack Parow nog steeds een pet met een veel te lange klep, van waaronder hij ons in koddig Afrikaans-Engels te woord staat over z’n geplande optreden in concertzaal Trix.