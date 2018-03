Halverwege de jaren 90 was drum-’n-bass weinig meer dan dansmuziek voor hippe vogels in undergroundclubs, maar in 1997 katapulteerden de Engelse dj Roni Size en zijn groep Reprazent met hun langspeeldebuut ‘New Forms’ het genre de mainstream in. Voor de twintigste verjaardag van die baanbrekende plaat stelde Size vorig jaar een ‘20th Anniversary Edition’ samen en nu schuimt hij daarmee de podia af. Op 10 maart stopt hij ook in Het Depot.