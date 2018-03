HUMO Je speelde het laatste jaar bij Triggerfinger, werd lid van De Mens… Heb jij hier wel tijd voor, David?

DAVID POLTROCK «Toch wel. De Mens heeft een jaartje pauze, mijn afspraak met Triggerfinger is afgerond, Hooverphonic zit even in de koelkast... Er was geen beter moment om eindelijk iets te maken dat echt van mij is. Als je in dienst van een songschrijver werkt, volg je sowieso zijn visie. Op ‘Mutes’ wilde ik me volledig laten gaan.

»De laatste vijf jaar heb ik intensief eigen muziek gemaakt. Aanvankelijk vooral om alle instrumenten in mijn studio eens te kunnen benutten. Ik wilde eerst een elektronische plaat maken, tot ik me realiseerde dat Aphex Twin en co. daar toch net iets beter in zijn. Dus heb ik uitgezocht wat ik echt wilde doen. Bleek ik toch weer bij de piano uit te komen.»