Eline Adam (zangeres Little Trouble Kids) «’t Zal voor veel mensen een trip down memory lane worden, want de bar wordt bemand door vrijwilligers van nu én van vroeger. De optredens vinden voor één keer niet in de zaal plaats, maar in het café, op bakken Gini. En daarnaast is er een caféspelen-zevenkamp, een flipfloprace op de Handzamevaart en een dertig uur brandende vlam.»

HUMO Jij werkt voor de 4AD, als verantwoordelijke voor het WO I-project GoneWest. Jij moet het dus weten: vanwaar de naam 4AD?

Adam «Van het gelijknamige platenlabel. Onze oprichter, Patrick Smagghe, had destijds naar 4AD geschreven met de vraag of hij hun naam voor zijn club mocht gebruiken. Dat was geen probleem, omdat ze toch van plan waren om van naam te veranderen – uiteindelijk is dat nooit gebeurd. Maar dat is van ver vóór mijn tijd. Ik ben pas in de jaren 2000 voor het eerst naar de 4AD beginnen te gaan, tijdens mijn middelbareschooltijd in Torhout. Mijn oudere broer nam me toen weleens mee op sleeptouw. Eén van de eerste optredens die ik er heb gezien, was van Part Chimp, met in het voorprogramma Don Caballero. Een stevige set, die indruk maakte op de puber die ik toen was.»