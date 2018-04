Alex Cameron is de patroonheilige van de losers, en ook rockzanger en verhalenverteller. Vorig jaar bracht hij z’n fenomenale tweede plaat ‘Forced Witness’ uit, die hij volpropte met zompige eightiesballads over seks op het internet. Ook in het echt is hij een rare snuiter: dat kunt u dit weekend zelf ontdekken op More Music in Brugge.