PJDS: 'Als je niets te zeggen hebt, moet je je mond houden'

Singer-songwriter Pieter-Jan De Smet heeft voor het eerst in vijftien jaar weer een plaat gemaakt met zijn band PJDS . ‘Siren’ telt tien eigenzinnige, soms jazzy, soms funky poprocknummers en wordt officieel op het publiek losgelaten in de AB op zondag 15 april .

HUMO De vorige PJDS-plaat ‘Suits You’ dateert van 2003. Vanwaar die stilte?

Pieter-Jan De Smet «Ik heb me vooral beziggehouden met De Piepkes. Samen met Roland Van Campenhout en Frederik Sioen breng ik kinderliedjes als alternatief voor K3. En zeven jaar geleden heb ik onder het pseudoniem Beuzak ‘Homebrew’ uitgebracht, maar die lp was vooral voor mezelf bedoeld. Ik kom alleen naar buiten met iets waar ik voor de volle 100 procent in geloof. Er wordt immens veel rommel uitgebracht door muzikanten die koste wat het kost hun carrière op dreef willen houden. Maar als je niets te zeggen hebt, moet je je mond houden.»

HUMO ‘Siren’ is geen vrolijke plaat.

De Smet «Het zijn ook donkere tijden. De brexit, de verkiezingsoverwinning van Donald Trump en de vluchtelingencrisis hebben veel invloed op ons leven. Maar ik heb noch de waarheid in pacht, noch het antwoord op die problemen. Niets is alleen maar wit of zwart, daar gaat de single ‘Imitation of a Planet’ over.»

HUMO Trixie Whitley en Liesa Van der Aa zingen erop mee. Hoe ben je bij hen terechtgekomen?

De Smet «Ik wilde eerst een Afrikaans vrouwenkoor inhuren, maar het leek me bij nader inzien leuker om met mensen te werken met wie ik een goede band heb. Nu spelen er alleen maar vrienden mee op ‘Siren’.»

HUMO De plaat klinkt erg eigentijds. Ben je beïnvloed door experimentele rockbands als TV On The Radio en Dirty Projectors? Of door hippe urban-artiesten als Rhye en Sampha?

De Smet «De eerste twee ken ik vaag, van de laatsten heb ik nog nooit gehoord. Het voorbije jaar heb ik vooral naar jazz geluisterd. En naar Tears For Fears (lacht). Maar ik ben wel blij met je vraag, want dat wil zeggen dat ‘Siren’ relevant en modern klinkt. Dat is voor een groot deel de verdienste van gitarist Frederik Segers (van de Gentse psych- en krautrockgroep Stadt, red.). Hij heeft frisse ideeën én hij is een geweldige muzikant. Net als drummer Teun Verbruggen: door zijn ervaring met avant-gardejazz en improvisatiemuziek klinkt de muziek vrijer en experimenteler.»

HUMO In het promofilmpje voor ‘Siren’ is ook Roland te zien.

De Smet «Hij woont vlak bij de studio van Frederik, waar we de plaat hebben opgenomen. Op een dag nodigde ik hem uit om een kop koffie te komen drinken, en hij is er niet meer weggegaan (lacht). Hij heeft een hele reeks gitaarpartijen ingespeeld en gaat nu mee op tournee. Met dezelfde groep hebben wij trouwens voor hem een plaat gemaakt. Als we binnenkort zijn nieuwe songs live kunnen spelen, worden de optredens nog leukere feestjes!»