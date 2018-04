Zonder reden vijftien jaar gevangenzitten, op tv zien dat je kind ondertussen bij een pleeggezin woont omdat vrouwlief vermoord is, en daar zélf van beschuldigd worden: het overkomt Oh Daesu, het hoofdpersonage in de Zuid-Koreaanse actieprent ‘Oldboy’. Gek van woede plant hij een nietsontziende wraaktocht. En dan komt hij plots vrij. Meer verklappen we niet, want dat zou de speelpret van Raketkanon bederven. Voor de derde editie van Cult!Live van het MOOOV-filmfestival maken de Gentse noiserockers op maar liefst vijf verschillende podia een nieuwe soundtrack bij de film van Park Chan-wook. Een eerste keer doen ze dat op 20 april in de Brugse Stadsschouwburg.