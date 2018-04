The Darts komt voor het eerst naar België: 'Die modder, die amicale sfeer!'

Christina Nunez (bas) «Spannend: The Darts komt voor het eerst naar België! Maar frontvrouw Nicole Laurenne en ik hebben in 2016 al eens op Roots & Roses opgetreden met onze vorige band The Love Me Nots. Ik herinner het me nog levendig: de modder, de amicale sfeer, ik die me als een dolgedraaide fangirl gedroeg tijdens de set van Jon Spencers Heavy Trash, en hoe Bob Log III met zijn rubberbootje in het publiek dook.»

HUMO Jullie festivalanthem is een aanstekelijke song die in nog geen twee uur lijkt ingeblikt te zijn.

Nunez «Zo hebben we onze nummers het liefst: spontaan en catchy. De helft van de band woont in Los Angeles, de andere helft in Phoenix, dus we sms’en geregeld ideeën over en weer. Maar als we eenmaal in één ruimte zijn, gaat het altijd razendsnel. Op vraag van de organisatie hebben we ook een videoclip geschoten. Ik hoop dat ze op de hoogte waren van onze vorige clips, die waren érg amateuristisch.»

HUMO In de videoclip van ‘Get Messy’ liggen jullie in een kinderzwembad met een zeemeerminnenpak aan, dus ik snap wat je bedoelt.

Nunez (lacht) «Elk meisje droomt er ooit van om een zeemeermin te zijn. Toen een vriendin een vin had gekocht, waren we net van plan om een video voor ‘Get Messy’ op te nemen, dus hebben we een verkleedfeestje gehouden in onze tuin, om acht uur ’s ochtends. Geen make-up, geen Photoshop. Wij denken zelden na over ons imago.»

HUMO Nicole heeft een klinkende bijnaam: ‘The Judge’.

Nunez «Maar Nicole ís ook een rechter, in Arizona. We speelden al twee jaar samen voor ik ontdekte wat haar day job was. Ik werk in een bar, zij steekt criminelen achter tralies.»

HUMO The Darts bestaat enkel uit vrouwen. Een statement?

Nunez «Nicole en ik droomden daar al jaren van. We wilden bewijzen dat je geen testosteron nodig hebt om te rocken. Maar de muziek blijft het belangrijkste. Wij spelen niet samen omdat we vrouwen zijn, maar omdat we goed zijn.

»We kregen wel wat over ons heen. Als we ons opkleden, dan proberen we te hard. Doen we het niet, dan zijn we respectloos. En na onze optredens komen mannen vaak naar ons: ‘Straf, jullie zijn meisjes en kunnen tóch muziek spelen?’ Gelukkig levert frustratie geweldige muziek op (lacht).»

HUMO In 2016 tweette Stephen King: ‘The Darts, very cool.’

Nunez «Een hele eer. Als kind heb ik ál zijn verhalen gelezen. Al heb ik hem nog niet op één van onze optredens gezien, helaas.»

HUMO Misschien komt hij naar Lessines!