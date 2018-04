STUFF. Invites: 'Fans in de spots'

HUMO Waar komt het ambitieuze plan vandaan?

Andrew Claes (saxofonist) «Vorig jaar speelden wij na de release van ‘Old Dreams New Planets’ op Pukkelpop en Gent Jazz, maar daarna kregen wij zin om weer in cafés en kleinere clubs op te treden. Het leek ons het best om zelf een aantal avonden te organiseren. De bazen van de Fuse zagen het helemaal zitten, en zo ging de bal aan het rollen. Even later wilden de Vooruit en de Studio ook meedoen.»

HUMO Waarom kozen jullie voor de Fuse, een discotheek waar nog nooit iemand live heeft gespeeld?

Claes «Toen wij begonnen, waren dj’s populairder dan rockgroepen. Zij stelden snel hun materiaal op en brachten de ene hit na de andere. Bovendien konden ze met allerlei apparaatjes geluiden maken die muzikanten niet uit hun instrumenten kregen. Al van het begin af wilden wij de podia heroveren door als traditionele band wél zulke klanken te produceren. Dat was niet zo’n grote stap: vóór ik bij STUFF. speelde, maakte ik techno, en ook de anderen houden van elektronische muziek. We hebben veel affiniteit met clubs als de Fuse, waar we nu de sfeer van een fuif willen creëren. Niet wij, maar de feestvierders moeten er in de schijnwerpers staan.»

HUMO Zijn jullie grote fans van jullie gasten?

Claes «Aphex Twin was helaas niet beschikbaar (lacht). We hebben hoog gemikt en geprobeerd om muzikanten te programmeren die wij zelf bewonderen. Alleen Jon Hopkins en Theo Parrish hebben we niet kunnen strikken. Lander (Gyselinck, drummer, red.) is een fan van Clark en ik ben helemaal gek op de tunes van Luke Vibert. Joris (Caluwaerts, toetsenist, red.) vindt het de max dat Andy Votel van Finders Keepers Records plaatjes zal draaien, en Dries (Laheye, bassist, red.) is blij dat hij de documentaire over Jaco Pastorius kan laten zien. Ieder van ons heeft een andere muzieksmaak, maar op de affiche vind je alleen artiesten terug die wij allemaal goed vinden.»

HUMO Daar staat vooral elektronica, jazz, funk, hiphop en breakbeat op: genres die iedereen met jullie muziek associeert. Nooit aan gedacht om compleet anders klinkende muzikanten te vragen?

Claes (lacht) «Dat wel. Helaas was de Zweedse metalband Meshuggah te duur. En omdat we allemaal iets met India hebben, wilden we ook Hariprasad Chaurasia erbij. Die heeft de bansuri, een Indiase bamboefluit, bekender gemaakt. Hij woont enkele maanden per jaar in Rotterdam, maar hij is heel oud en verplaatst zich niet graag meer. Jammer, maar dat mag de pret niet drukken: we kijken erg uit naar STUFF. Invites.»