Boeken voor onder de boom

Cadeautrends komen en gaan, maar met een goed boek slaat u nooit een mal figuur aan de kerstdis. Zeker niet als u die cinefiele neef, single schoonzus of kunstzinnige kozijn op hun persoonlijke wenken bedient. Stop ze in een feestelijk versierde doos: Humo’s mooiste boekencadeaus!

Rinus Van De Velde: ' Rinus Van de Velde'

Rinus Van de Velde, the hottest man in art business, gooide dit jaar hoge ogen met zijn tentoonstelling in het Gentse S.M.A.K. Dankzij het bijbehorende boek kunt u zijn enorme houtskooltekeningen ook als cadeautje onder de kerstboom leggen.

Jorge Luis Borges: 'De verhalen & De essays'

Mag het iets meer zijn? Verras vrienden en geliefden met twee kilogram leesvoer van de Argentijnse grootmeester Jorge Luis ­Borges. Zowel ’s mans prachtige verhalen als zijn uitgebreide essayistische oeuvre verschenen zopas in een fraai gebonden uitgave, net op tijd voor de feestdagen.

A.F.Th. van der Heijden: 'Kwaadschiks'

Met het verschijnen van het langverwachte deel 6, ‘Kwaadschiks’, hebt u een uitgelezen kans om een hoogliterair pretpakket onder de boom te droppen: de volledige ‘Tandeloze tijd’-cyclus van A.F.Th. van der Heijden, intussen goed voor meer dan 5.000 bladzijden stilistisch vuurwerk. Vergeet de gids niet: doe best meteen ook ‘Groepsportret: Wie is wie in ‘De tandeloze tijd’’ cadeau.

Janneke Vreugdenhil: ' Solo Food'

Schandelijk over het hoofd gezien door de politiek, maar niet door Humo: de bijna één miljoen alleenstaande Vlamingen die dagelijks hun eigen potje moeten koken. Doe hen ‘Solo Food’ cadeau, het eerste kookboek voor singles die eens iets anders dan diepvries-

pizza voor het avondeten willen.

Lize Spit: 'Het smelt'

Het opmerkelijke debuut van Lize Spit, de bestseller van 2016, verschijnt nu ook in een feestelijke luxe-uitvoering, verpakt in een mooi roze doosje. Heel passend, want draaide de clou van deze roman niet om een mooi roze doosje?

Nicolas de Crécy: ' De hemelse bibendum'

Het ­meesterlijke drieluik van de Franse striptekenaar Nicolas de Crécy kreeg dit jaar eindelijk een Nederlandse vertaling. De Crécy’s surreële wereld vol eenbenige zeehonden en andere vreemde creaturen vormt het perfecte toevluchtsoord voor wie even genoeg heeft van de eindejaarsdrukte.

Bruce Springsteen: 'Born to Run'

‘Born to Write’ had ook gekund: na enkele dozijnen volksverheffende lyrics (‘Thunder Road’ blijft de allerbeste) heeft ­Bruce Springsteen de wereld dit jaar zijn in rake volzinnen gevatte autobiografie geschonken. Soms hilarisch, soms terneerdrukkend, altijd het leven vol op de staart trappend. Wie goed leest, hoort er aldoor een warm kloppende rock-’n-rollbeat bij.

Zaza: ' Het geheim van het konijn'

In ‘Het geheim van het konijn’ blaast Zaza ouderwetse gravures nieuw leven in door middel van een raak gekozen onderschrift. Allemaal lang niet kwaad, al weet de cartoonist geen moment te tippen aan het prachtige voorwoord van onze eigenste (rv).

John Lasseter e.a.: 'The Walt Disney Film Archives'

Precies een halve eeuw na zijn dood krijgt Walt Disney van ­Taschen een passend grafmonument met ‘The Walt Disney Archives’, een luxeboek vol foto’s, tekeningen en essays over al zijn films. Een bare necessity voor elke fan.

Carl De Keyzer: ' Higher Ground'

Carl De Keyzer scheert hoge toppen in ‘Higher Ground’, een bundeling van foto’s uit een wereld na de zondvloed. Het beeldverhaal van De Keyzer over klimaatopwarming, vluchten en multiculturaliteit wordt uitgediept door een kortverhaal van Philippe Claudel. Ademnood gegarandeerd.

Lara Gasparotto: 'Ask the Dusk'

Nu te zien in het Fotomuseum in Den Haag: fotografiefenomeen Lara Gasparotto. De blitzcarrière van de Luikse blijft maar doorknallen: nog steeds piepjong en al aan haar derde fotoboek toe. De heftige beelden van feestende jongeren hebben plaats geruimd voor meer natuur en verstilling, maar de schoonheid, die is gebleven. Belgische topfotografie voor onder de kerstboom.

Joost Zwagerman: 'De keuze van Joost Zwagerman'

In 2015 koos hij de laatste deur, maar vlak voor zijn dood stelde Joost Zwagerman nog een tentoonstelling samen over stilte. Deze catalogus toont de door hem gekozen werken van onder meer Marlene Dumas, Luc Tuymans en enkele van zijn Amerikaanse favorieten, samen met teksten van Zwagermans zwierige hand. Een boek als ingetogen lichtpuntje in deze donkere dagen.

Philippe Margotin en Jean-Luc Guesdon: ' Bob Dylan compleet'

Het opzet van dit boek is even simpel als ambitieus: alle 492 door Bob Dylan opgenomen songs werden door de auteurs (zij deden eerder hetzelfde voor The Beatles) van commentaar en achtergrondinformatie voorzien. Als extra’s krijgt u massa’s prachtige foto’s en speciale kadertjes ‘voor Dylanologen’, die dit alles natuurlijk al onder de knie hebben. Nobelprijs-materiaal.

David Hockney: 'A Bigger Book'

Bij een groot kunstenaar hoort een groot boek, moeten ze bij Taschen gedacht hebben. ‘A Bigger Book’ is letterlijk gigantisch en omvat de meer dan zestig jaren van David Hockneys carrière: van zijn tienerwerk over zijn doorbraak in het Londen van de Swinging Sixties of zijn bekende zwembaden in LA tot zijn recente portretten en iPad-

tekeningen. Een lesje kunstgeschiedenis in een exclusief boek.

Guy Mortier e.a.: ' Het Gat van de Wereld 2'

Ideaal om boven te halen wanneer nonkel Jos weer moppen begint te tappen aan de kerstdis: ‘Het Gat van de Wereld 2’, de tweede, excellente bloemlezing uit Humo’s hilarische actua-rubriek. Ook uiterst geschikt om voornoemde nonkel Jos met één klap buiten westen te slaan.