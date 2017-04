Een boek kopen op Wereldboekendag? Humo helpt u op weg!

Loop, rijd of koprol als de bliksem naar uw plaatselijke boekenboer (of wacht tot hij open is), want het is Wereldboekendag. Heeft u nog geen idee wat voor leesvoer u op uw bord moet gooien? Dan helpen wij u graag op weg met enkele saillante suggesties – dat betekent: goed spul dat zich intussen bewezen heeft door achteraf nog maanden na te zinderen.

Natuurlijk heeft de echoput die onze hersenpan heet een uiterst subjectieve (en onrustwekkend holle) klank. We schotelen u dus geen lijst voor met de beste boeken, maar gewoon wat onze grijze massa permanent beroerd heeft. En ook wat onze blik op geschiedenis, ras, klasse en gender scherpstelde.

Enfin, welk boek u ook uit de rekken graait, neem iets dat uw blik op de wereld opnieuw inkleurt. Een goed boek schroeft onze ogen uit hun kassen en stopt er volledig nieuwe exemplaren in, opgeblonken, gestroomlijnd en van de nieuwste software voorzien. Literatuur staat ons toe andere horizonten te verkennen. Laten we daar dan ook gebruik van maken.

WIL, Jeroen Olyslaegers ★★★★✩

Zeg niet zomaar: een roman over de Tweede Wereldoorlog over schuld en wantrouwen, het verzet en de collaboratie, het verleden en het heden. Zeg wel: een mortiergranaat waarvan de scherven nog dagen, weken, maanden blijven etteren. Angstwekkend, onheilspellend, maar vooral góéd. En hadden we al gezegd dat het afschuwelijk urgent is in tijden als deze?

Swing Time, Zadie Smith ★★★★✩

Zwier mee op het sublieme ritme van Zadie Smiths zinnen, en laat onderwijl de zwartwitschakeringen van uw netvlies herkalibreren. Smith fladdert in geheel eigen stijl langs eeuwige kwesties – toegegeven: met een Amerikaanse bril op de neus – als ras, gender, en geld. Hedendaags, snijdend, entertainend, zoals we dat van ons Zadie gewend zijn.

Schuld, Walter van den Berg ★★★★✩

Als Schuld een biefstuk was, zou uw bord een tobbe bloed zijn; als Walter Van Den Berg een slager was, zou hij ontbenen met de precisie van een laser. Zo rauw en met zulke microscopische nauwkeurigheid beschrijft hij het leven in de gure straten van Amsterdam Nieuw-West. Dit is ‘De Helaasheid der Dingen voor stedelingen’, om het met (jvb) te zeggen.

De Argonauten, Maggie Nelson ★★★½

Een hapklare brok is dit allerminst, maar het zal u wél regelmatig met de ogen doen knipperen. Heeft u geen benul van die commotie rond gender en identiteit tegenwoordig? Awel, open uw ogen en schuif De Argonauten naar binnen. Een collage van erudiete citaten, samengebonden in een prikkelende én geprikkelde stijl, met een autobiografisch sausje – u zal bijleren, of u het wilt of niet.