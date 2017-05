Humo is op zoek naar juryleden voor de lezersprijs van de ECI Literatuurprijs 2017

Terwijl 500.000 Vlamingen zich vergaapten aan de finale van een programma vol scheveschaatsrijders op een tropisch eiland, kon geen enkele kreun u doen opkijken uit de laatste McEwan? Wanneer de discussie tijdens familiefeestjes verglijdt naar de must see Netflix-shows van het moment, verlangt u alweer naar het volgende hoofdstuk van de nieuwe Grunberg? U bent een verstokt kettinglezer en weet de rake fraseringen van goedkope bladvulling te onderscheiden? Mooi zo, want ú hebben we nodig.