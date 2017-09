Domenico Starnone: 'Ik ben niet Elena Ferrante! Schrijf je dat op? Ik. Ben. NIET. Elena. Ferrante'

Lees meer over Elena Ferrante »

Ik ben niet Elena Ferrante! Schrijf je dat op? Ik. Ben. NIET. Elena. Ferrante. Ik beantwoord geen enkele vraag die ook maar vaagjes met Elena Ferrante te maken heeft

De man van wie iedereen zeker weet dat hij Elena Ferrante is, stuurt de dag voor het interview een adres om af te spreken. Het blijkt niet zijn eigen huis, maar een willekeurig pand in een straat ergens bij hem in de buurt. Hij is een beetje schichtig sinds een journalist van de Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore besloot het geld te volgen dat de boeken van de mysterieuze Elena Ferrante opleverden, het literaire fenomeen uit Napels, wiens boeken in meer dan vijftig talen werden vertaald en dat al sinds 1992 zijn ware identiteit verborgen weet te houden.