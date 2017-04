Maar voordat u lekker denkt weg te zwijmelen bij een meeslepend boy meets girl-verhaaltje: De Botton vertelt de historie van Rabih en Kirsten van het zeemzoete begin tot de frustrerend banale verderzetting – na de hoofdstukken ‘Romantiek’ en ‘Lang en gelukkig’ volgen namelijk nog hoofdstukken als ‘Overspel’ en ‘De romantiek voorbij’.

In ‘Weg van liefde’ onderzoekt De Botton wat er gebeurt ná de initiële verliefdheid, want: ‘Liefdesverhalen beginnen niet wanneer we bang zijn dat iemand ons misschien niet meer zal willen zien, maar zodra die persoon besluit dat er niets op tegen is om ons voortdurend te zien.’ Helaas blijft in kunst en literatuur het verloop van doodgewone relaties onderbelicht: ‘De aandacht gaat altijd uit naar extreme gevallen – de volkomen gelukzalige verbintenissen of de moorddadige rampen.’