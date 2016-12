Die leesvakantie boekt u beter niet krenterig: meer dan 1.700 bladzijden heeft Elena Greco uiteindelijk nodig voor het zes decennia omspannende relaas van haar veelkantige vriendschap met Lila Cerullo, net als zij in 1944 in een Napolitaanse volkswijk geboren. Bij het begin van het slotdeel, ‘Het verhaal van het verloren kind’ (Wereldbibliotheek), zijn beide hartsvriendinnen gescheiden moeders van vooraan de 30. De grillen van het leven herenigen de twee-eenheid: Elena keert terug naar Napels, een jeugdliefde achterna. Na een succesvolle debuutroman heeft ze de wereld verkend en zich in de klassenstrijd en het feminisme verdiept, terwijl Lila meer dan ooit op de wijk en zichzelf teruggeplooid is. De raakpunten tussen de steeds groter wordende wereld van de één en de steeds kleiner wordende wereld van de ander zijn schaars, maar hun gezamenlijke zwangerschap hernieuwt hun oude band – ‘elkaars tegenpolen en toch eensgezind’.

Het hoogzwangere tweetal geniet van een zondagse kop koffie als iets ‘alles vernielend door hun fundamenten davert’. De aardbeving die op 23 november 1980 de omgeving van Napels trof, zorgt voor een sleutelscène in ‘Het verhaal van het verloren kind’ en de hele romancyclus: ‘Ze verdreef het gevoel van stabiliteit en zekerheid waaraan we zo gewend waren. Daarvoor in de plaats kwam bange aandacht voor tekenen van de broosheid van de wereld.’ De trillende aarde verandert alles – of juister: legt bloot hoe anders alles is dan het lijkt. Zo kantelt de verhouding tussen de twee vrouwen: Elena herkent in Lila ‘niets meer van de vriendin die ik enkele minuten eerder had benijd’. De schijnbaar onaantastbare Lila blijkt gebukt te gaan onder een loodzware angst: ‘Niets houdt stand. Er is altijd een oplosmiddel dat langzaam werkt, met zachte warmte, waardoor alles uiteenvalt, ook als er geen aardbeving is.’