Wat als... de ecowetenschappers die in 1994 Biosfeer 2 binnenstapten zulke egocentrische nitwits waren dat ze zich beter hadden ingeschreven voor het ‘Big Brother’-huis?

Die interessante premisse – met beklemmende sociale isolatie, bezorgdheid om Moedertje Aarde en satire – is T.C. Boyle op het lijf geschreven. Een dikke sof dat de schrijver daar evenwel niets mee aanvangt: ‘De terranauten’ is een literaire slaappil met duffe dialogen en doodgeboren plotwendingen. Saaiste Boyle in decennia.