3.5 5 0

‘Alleen zij’ opent als een romance op kousenvoeten, tussen de Vlaamse Eva en de Marokkaanse ‘Afwasser’, bij nader inzien Ayoub, hoofdfiguur uit ‘Drarrie in de nacht’ en ‘Het schapenfeest’. Waar er in die romans nog vrolijk gelachen werd met bangige vooroordelen, verkleurt de romance in ‘Alleen zij’ naar een dystopische waarschuwing voor Europa, en haar groeiende angst voor al wat anders is. Wrange, maar hoogst verteerbaar geschreven kost.