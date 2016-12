Juli Zeh - Ons soort mensen

In haar zevende roman blaast de Duitse Juli Zeh met een zwierige grimmigheid leven in de fictieve Oost-Duitse negorij Unterleuten. Die ‘bewoonde paardenweide’ heeft geen winkels, dokter, postkantoor, apotheek, school, station of riool, wél een ruileconomie (‘Je ging behangen bij Silke en Sabine, en als beloning nam je een vette gans mee naar huis’). Wanneer de deelstaat Brandenburg plannen heeft om in Unterleuten een windmolenpark te bouwen, voelen de dorpelingen zich eerst in de onderrug genomen, daarna zien ze vooral mogelijkheden om er een slaatje uit te slaan.

Vanaf dan wordt ‘Ons soort mensen’ een masterclass in hebberigheid, pesterijen en achterklap. Klinkt te bekend om er ook uw vrije tijd mee te verkloten? Lees het als een ‘Game of Thrones’ met modderpoten: de intriges spelen zich af tussen de paardenmest, maar de personages zijn minstens zo meedogenloos. Net als in de HBO-reeks geldt één regel: ‘Wie meespeelt, heeft slechts twee opties: winnen of sterven.’