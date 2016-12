4.0 5 0

Dat mag, want tot dan is zijn knappe debuut een duistere ploetertocht door het Finland van 1867, waar hongersnood heerst. Marja moet haar stervende man achterlaten en vlucht met haar kinderen. Puntig maakt Ollikainen in zijn bekroonde roman ook duidelijk dat iederéén op de vlucht is – ook de gegoede, niet door honger getroffen klasse. Want: ‘We rennen achter dwaallichten aan, eenieder gedreven door zijn eigen obsessies.’