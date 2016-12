4.0 5 0

Maar met seksisme, racisme en de manier waarop het internet die menselijke onhebbelijkheden vrij spel geeft, handelt Jarett Kobeks roman dan ook over zowat alles waarin we ons als soort al enige tijd als randdebielen gedragen. De plot over een vrouw die iets vertelt dat viraal gaat, doet nauwelijks ter zake. Dit boek is een slimme, tegendraadse en grappige diagnose van onze tijd.