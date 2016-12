2.5 5 0

Zijn nieuwste, over corrupte rechters, indianen, gangsters en twee onderzoekers die de zaak van hun leven toegewezen krijgen, is dan ook een handleiding ‘Hoe schrijf ik een pageturner’. Jammer genoeg hanteert de auteur ook de literaire stijl van een handleiding: alles is snel duidelijk en nergens is er een goeie dialoog te bespeuren. Zelfs Grishams gevoel voor spanningsopbouw en couleur locale redt ‘De klokkenluider’ niet van de absolute middelmaat.